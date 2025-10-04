Главе СКР доложат о расследовании странной смерти 11-летнего балаковца в больнице

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели 11-летнего мальчика в больнице Балаково.

Поводом послужила жалоба отца ребёнка, не согласного с ходом расследования. По его словам, в июне 2023 года у мальчика после батутного центра появились боли в животе, но в медучреждении ему оказали помощь ненадлежащим образом. Это привело к резкому ухудшению состояния, и спасти ребёнка не удалось.

Уголовное дело было возбуждено, однако до сих пор никто не привлечён к ответственности. Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования, которое продолжается.

Ольга Сергеева