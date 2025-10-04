Саратовский губернатор навестил народного учителя СССР Александрову

Губернатор Роман Бусаргин навестил единственную в Саратовской области народную учительницу СССР Веру Александрову, поздравив её с Днём учителя и 92-летием.

В своём телеграм-канале глава региона отметил уникальность и стойкость Веры Александровны, чьё детство пришлось на военные годы. Пройдя путь от агрария до швеи, она нашла призвание в преподавании химии и биологии, а позже стала директором школы.

Бусаргин пожелал почетному педагогу душевного спокойствия и тепла от близких людей.

Наталья Мерайеф