Главная новогодняя елка на площади Саратова рухнула в шторм

Главную новогоднюю ёлку на Театральной площади Саратова сломал ураганный ветер.

Судя по снимкам в Telegram-канале «Саратов: Открылось/Закрылось», конструкция высотой 22 метра переломилась: верхняя часть упала, но на нижней продолжают гореть гирлянды.

Как сообщает издание «СарИнформ», ещё одна ёлка рухнула на бульваре Героев Отечества в микрорайоне Солнечный-2, её убирают тракторами.

Снежный шторм в регионе 13 декабря нанёс масштабный ущерб: повреждены крыши, повалены деревья, заборы и элементы детских площадок.

Наталья Мерайеф

Фото: Telegram-канал «Саратов: Открылось/Закрылось»