Главу департамента Гагаринского района Бьятенко наказали за срыв аукциона по причалу

Срыв торгов стоил дисциплинарных взысканий главе районного департамента.

Владимир Бьятенко, возглавляющий департамент Гагаринского района, понес дисциплинарную ответственность из-за провала аукциона по монтажу плавучего причального комплекса вблизи аэропорта «Гагарин».

Как пояснил мэр Игорь Молчанов, инцидент спровоцировала недостаточная проработка тендерной документации — ряд технических нюансов был упущен на этапе подготовки.

В настоящий момент все выявленные недоработки устранены, а конкурсная процедура по выбору подрядчика запущена заново. Повторные торги призваны гарантировать прозрачность и безупречность дальнейшего процесса.

Градоначальник уже поставил задачу своему заместителю, курирующему строительный блок, взять под личный контроль каждый этап возведения объекта. Молчанов заверил, что подготовительные работы к навигационному сезону завершатся в установленные сроки без сбоев.

Ольга Сергеева