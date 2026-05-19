Смертность от болезней сердца в Саратовской области снизилась на 11,6% за три года

За последние три года в Саратовской области смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 11,6%, сообщил губернатор Роман Бусаргин. По словам врачей, позитивная динамика стала результатом комплекса мер, принятых в региональном здравоохранении.

Ранее в области была создана сеть сосудистых центров на базе районных больниц. С 2022 года количество ангиографов выросло до девяти. Особое внимание уделяется развитию профильного отделения в Ершовской районной больнице, которая обслуживает отдалённые территории Левобережья.

«В ближайшее время будет определён дополнительный список оборудования, которое необходимо приобрести. Будем искать возможности по выделению финансирования», — заявил губернатор. Работа по снижению смертности от сердечно-сосудистых патологий продолжится.