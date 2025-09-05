Главу Красноармейского района незаконно премировали на полмиллиона

В Красноармейском районе выявлен факт служебного подлога с незаконным премированием главы муниципального образования.

Как сообщает областная прокуратура, в декабре 2023 года должностные лица администрации и депутаты районного собрания внесли в официальные документы ложные сведения о принятии решения о выплате полумиллионной премии.

При этом фактического заседания депутатов и голосования по данному вопросу не проводилось. Действия чиновников нанесли ущерб районному бюджету на сумму 500 тысяч рублей.

По факту нарушений возбуждено уголовное дело по статье о служебном подлоге. Расследование инцидента находится на контроле прокуратуры области.