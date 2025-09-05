В микрорайоне Солнечный-2 в Саратове создадут детский сад и парк

На общественное обсуждение вынесен проект планировки 8-го микрорайона в поселке Солнечный-2. Документ предусматривает создание новой социальной инфраструктуры и рекреационной зоны.

Ключевыми объектами развития территории станут детский сад на 400 мест и парк «Соловьиная роща» на месте особо охраняемой природной территории. Инфраструктура микрорайона также будет включать школу на 1,5 тысячи мест, объекты торговли, интегрированные в первые этажи жилых домов.

По словам главного архитектора области Анастасии Пузановой, проект предполагает изменение функционального назначения территории для создания благоустроенной озелененной зоны общего пользования. Строительство школы планируется завершить до 2028 года, детского сада — до 2030 года.

Проект рассчитан на тысячу жителей и предусматривает возведение 30 тысяч квадратных метров жилья с комплексной инфраструктурой.