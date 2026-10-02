Главврач из Энгельса рекомендовал саратовцам копить деньги и «закаляться» стрессом

Врач назвал три признака проблем с сердцем и объяснил, как сохранить его здоровым.

В минздраве Саратовской области выступил главный врач Энгельсской городской больницы № 2 Валерий Агапов. Он перечислил симптомы, при которых нельзя откладывать визит к врачу, и дал рекомендации по сохранению здоровья сердца.

Признаки проблем с сердцем:

— одышка при нагрузке;

— боль за грудиной при нагрузке;

— отёки ног.

«Если вам плохо при нагрузке, это повод для обращения за медицинской помощью», — подчеркнул Агапов.

Как сохранить сердце здоровым:

— вести здоровый образ жизни и заниматься спортом;

— полноценно высыпаться. Врач отметил, что люди часто страдают бессонницей из-за «зависания» в телефонах, компьютерах и телевизорах;

— ограничивать употребление алкоголя;

— держать себя в руках и «копить деньги».

По словам медика, стресс — это состояние нашей жизни, и полностью избежать его невозможно, да и не нужно. «Это можно расценивать как тренировку и закалку», — сказал Агапов.

Замминистра здравоохранения Денис Грайфер добавил: постоянный стресс может привести к инфаркту.

Что полезно знать: если вы замечаете у себя одышку или боль в груди при обычной нагрузке, не списывайте это на усталость — проверьте сердце. А наладив сон, добавив движение и сократив алкоголь, вы реально снижаете риски.

Ольга Сергеева