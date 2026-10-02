Во флору Саратовской области ученые вернули редкий водяной орех

СГУ вернул в реки Саратовской области редкий водяной орех — чилим.

Специалисты Ботанического сада СГУ успешно восстановили в регионе редкий вид цветковых — водяной орех, или чилим. Мониторинг превзошёл ожидания: в пойме Волги во всех 7 популяциях число розеток выросло, в двух — почти до 500. На Хопре возобновились 13 популяций: в одной более 1,1 тыс. розеток, в другой — свыше 4 тыс. Вблизи некоторых популяций чилим расселяется вниз по течению на 400–600 м.

Когда-то вид был обилен в Волге, Хопре и Медведице, но в Волге исчез с начала прошлого века, на Хопре и Медведице — с середины. Итог: вид успешно возвращён во флору региона. Теперь учёные планируют создать резерват из реинтродукционных популяций с разными генотипами, чтобы представить всё разнообразие Trapa natans Евразии. В экспедициях участвовали сотрудники СГУ, включая профессора Александра Кашина.

Ольга Сергеева