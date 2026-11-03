Главврачи Саратова изучили опыт работы ведущих клиник Москвы

Главные врачи региона посетили московские клиники перед конгрессом «Национальное здравоохранение 2026».

В преддверии конгресса «Национальное здравоохранение 2026» главные врачи медучреждений Саратовской области побывали в федеральных клиниках Москвы, сообщает региональный минздрав. Целью поездки стал обмен опытом и налаживание профессиональных связей для улучшения работы региональных больниц.

Делегация разделилась по специализациям: одни посетили НИИ скорой помощи имени Склифосовского, другие — Лечебно-реабилитационный центр Минздрава России, третьи изучили организацию работы в НМИЦ онкологии имени Блохина. Медики разобрали процессы взаимодействия с пациентами, обсудили сложные клинические случаи и договорились о дальнейшем сотрудничестве.

И.о. министра здравоохранения области Виталий Луцет высоко оценил результаты поездки, отметив, что каждый наметил новые точки роста, а коллеги обменялись контактами. Полученные знания планируют адаптировать и внедрить в повседневную практику региональных учреждений.