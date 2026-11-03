Вячеслав Володин раскритиковал зарплаты саратовских чиновников

Председатель Госдумы указал саратовским властям за «перекос» между зарплатами чиновников и социальными показателями.

Дисбаланс между высокими доходами чиновников и низкими социальными показателями Саратовской области оказался заметным.

Спикер начал с позитивных изменений. Он напомнил, что с 2027 года очередь на жилье для сирот в области планируют полностью ликвидировать. Квартиры или денежные сертификаты будут выдавать в тот же год, когда поступит заявление. При этом Володин предупредил: после решения этой задачи региональные власти не должны расслабляться и пускать ситуацию на самотек.

Основную часть претензий политик адресовал эффективности государственного аппарата. Он привел конкретные примеры, сохраняя прямую риторику:

«По количеству работников областная дума впереди всех, а по качеству работы? По пенсиям вы бьете рекорды, а по отдаче? Если говорить о зарплатах правительства, мэрии и районных администраций, вы отнюдь не в конце. По зарплатам учителей – 77 место, по коэффициенту рождаемости – седьмые снизу».