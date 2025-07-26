Глубокой ночью под Саратовом сбили пешехода

В ночь на 25 июля в селе Садовка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Согласно информации ГИБДД, инцидент случился около часа ночи на улице Победы, где 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 совершил наезд на 62-летнюю местную жительницу.

После оказания первой помощи пострадавшую с травмами различной степени тяжести транспортировали в медицинское учреждение, где врачи приняли решение о ее госпитализации.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.