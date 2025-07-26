Россия 24: на подъездах взорвавшего дома в Саратове висели объявления о проверке газа

На рухнувшем доме в Саратове были расклеены объявления о проверке газового оборудования.

Как сообщают «Вести 24», перед трагедией на подъездах разрушенного дома по ул. Блинова были размещены уведомления о плановой проверке газовых коммуникаций.

По словам очевидцев, специалисты должны были завершить осмотр оборудования до 7 августа.

«Проверяли герметичность соединений с помощью мыльного раствора, осматривали все узлы подключения. У меня, например, проверяли газовую плиту, хотя духовка у нас электрическая», — поделился один из местных жителей.

Напомним, что в результате взрыва бытового газа погибли 7 человек, в том числе 2 ребенка. Более десяти пострадавших госпитализированы.

По распоряжению губернатора Романа Бусаргина семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, а поисковые работы продлятся минимум до 27 июля.