Гонконгский грипп решительно наступает: в декабре заболел 151 саратовец

За прошедшую неделю в Саратовской области зарегистрировано 24 856 случаев ОРВИ.

Это на 3 726 случаев больше, чем неделей ранее. Количество госпитализированных увеличилось с 437 до 586 человек. Об этом заявили в региональном минздраве.

Заболеваемость в регионе превышает эпидемиологический порог на 92,6%. При этом в Саратове и Балаковском районе отмечается положительная динамика благодаря ранее введённым ограничениям.

С начала осеннего периода в области выявлено 1 556 случаев гриппа, включая 151 случай гонконгского гриппа (H3N2). Смертельных случаев от H3N2 не зафиксировано. Всего от гриппа привито более 1,2 млн жителей, из них почти 300 тысяч — дети.

Ольга Сергеева