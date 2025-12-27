Пенсионерка из Энгельса решила стать инвестором через мессенджер и потеряла миллион

В Энгельсе 68-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, потеряв 1,1 миллиона рублей.

Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, неизвестный позвонил женщине через мессенджер и предложил выгодно инвестировать деньги, пообещав высокий и быстрый доход. Поверив ему, пенсионерка в течение двух недель переводила средства, считая их вложениями. Когда её сбережения закончились, злоумышленники прекратили общение.

Осознав обман, потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, идёт расследование.

Ольга Сергеева