Горбольница скорой помощи в Саратове получила новое оборудование

От
Новости Саратова
-
0

В городской клинической больнице скорой медицинской помощи Саратове устанавливают новый аппарат МРТ.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, деньги на покупку современного оборудования выделили из областного бюджета.

Решение было принято исходя их того, что больница серьезно нуждалась в таком аппарате. Учреждение играет ключевую роль в оказании неотложной помощи пациентам. Новое диагностическое оборудование поможет улучшить качество медицинских услуг.

Поручил министру здравоохранения вести параллельно все процедуры по оформлению документации для оперативного запуска томографа в работу. Первых пациентов планируется обследовать на новом оборудовании уже в октябре. Важно, чтобы после запуска аппарат МРТ не простаивал. Его нужно сразу включить в схему оказания экстренной медицинской помощи.

Сейчас перед областью стоит задача обновить тяжелое оборудование во всех центральных городских клинических больницах. Поручил министерству здравоохранения сформировать детализированную программу замены такой техники. В дальнейшем будем прорабатывать необходимые решения по учреждениям с учетом областного финансирования, — написал глава региона в своём ТГ-канале.