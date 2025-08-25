Горбольница скорой помощи в Саратове получила новое оборудование

В городской клинической больнице скорой медицинской помощи Саратове устанавливают новый аппарат МРТ.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, деньги на покупку современного оборудования выделили из областного бюджета.

— Решение было принято исходя их того, что больница серьезно нуждалась в таком аппарате. Учреждение играет ключевую роль в оказании неотложной помощи пациентам. Новое диагностическое оборудование поможет улучшить качество медицинских услуг.

Поручил министру здравоохранения вести параллельно все процедуры по оформлению документации для оперативного запуска томографа в работу. Первых пациентов планируется обследовать на новом оборудовании уже в октябре. Важно, чтобы после запуска аппарат МРТ не простаивал. Его нужно сразу включить в схему оказания экстренной медицинской помощи.

Сейчас перед областью стоит задача обновить тяжелое оборудование во всех центральных городских клинических больницах. Поручил министерству здравоохранения сформировать детализированную программу замены такой техники. В дальнейшем будем прорабатывать необходимые решения по учреждениям с учетом областного финансирования, — написал глава региона в своём ТГ-канале.