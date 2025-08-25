Саратовских подростков с ОВЗ будут учить финансовой грамотности

В Саратове обсудили планы реализации проектных мероприятий по трудоустройству и социальной занятости молодых людей, имеющих ментальные особенности, и подростков из замещающих семей.

В пресс-центре «Аргументы и Факты» состоялся брифинг с руководителями некоммерческих организаций – победителей областного конкурса социальных проектов 2025 года.

Стало известно, что на базе АНО «Развитие» начнет работу школа финансовой грамотности для молодых людей с ментальными особенностям.

Фондом «Океан» анонсировано открытие швейной мастерской для подростков с расстройствами аутистического спектра.

АНО «Всегда рядом» приступит к реализации программы корпоративного наставничества, которая поможет ребятам из замещающих семей определиться с профессиональным выбором.

Проектные мероприятия стартуют с 1 сентября 2025 года, — сообщили в министерстве внутренней политики и общественных отношений региона.