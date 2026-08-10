Горькая утрата: названы новые имена погибших в СВО саратовцев

В четырёх районах Саратовской области простились с павшими героями военной спецоперации.

Траурные церемонии прошли в Дергачевском, Озинском, Самойловском и Энгельсском районах. Жители, власти, ветераны и сослуживцы проводили в последний путь Валерия Буланова, Павла Сурженко, Виталия Колесникова и Александра Хусаинова.

Валерий Буланов из Дергачей ушёл добровольцем по контракту в октябре 2022 года. Служил в гаубичном дивизионе, затем в штурмовой роте. Погиб 20 января 2024 года при выполнении боевого задания. Представлен к награде посмертно.

Павел Сурженко из Озинок проходил срочную службу в Кубинке, участвовал в контртеррористической операции в Чечне. На СВО отправился добровольцем. Товарищи запомнили его как надёжного бойца и грамотного специалиста.

Биографии Виталия Колесникова и Александра Хусаинова официально не раскрываются из уважения к семьям.

Главы районов выразили соболезнования родным, память героев почтили минутой молчания.

Ольга Сергеева