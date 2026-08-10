В Саратове чудом сохранился уникальный самовар-гигант на 200 человек

Саратовский музей краеведения показал редкий 40-литровый самовар.

В рубрике «Приоткрываем фонды» сотрудники музея представили уникальный экспонат — посеребренный самовар фабрики Геннигера формы «дуля». Гигант объёмом 40 литров способен напоить чаем до 200 человек одновременно.

У самовара узорное поддувало, фигурные ручки с костяными держателями и кран, крепящийся «репейком» в виде сердечка. В 1980 году его передали из музея Свято-Троицкого собора, где водогрей, вероятно, использовался в трапезной.

Особенность раритета — не только размер и форма, но и место производства: он изготовлен в Москве, а не в Варшаве, где находилась основная фабрика Геннигера. Увидеть экспонат можно на выставке «О чем молчат вещи» к 140-летию музея.

Ольга Сергеева