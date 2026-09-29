Город Балаково остался без новых остановочных павильонов

Балаковцы не дождались новых остановочных павильонов: подрядчика из Кирова планируют признать недобросовестным.

В Саратовской области город Балаково не дождался новых остановочных павильонов. Как заявил глава муниципалитета Сергей Барулин 29 сентября, подряд на создание конструкций достался ООО «ПК СТАЛЬ ГРУПП» из Кирова.

«Согласно условиям договора, установка павильонов должна была завершиться до 15 августа. Со стороны администрации БМР были предъявлены претензии из-за срыва сроков. Представители компании объяснили, что конструкции покрашены в неверный оттенок, и пообещали в кратчайшие сроки устранить недочёт и доставить их. Но до сих пор этого не случилось. К тому же они перестали выходить на контакт», — отметил чиновник.

Барулин добавил, что в ближайшее время соглашение с подрядчиком планируется разорвать.

«Мы добьёмся, чтобы фирму признали недобросовестной. Помимо этого, направим обращения в полицию и прокуратуру с запросом о проверке их действий и привлечении к ответственности», — подчеркнул он.

Ольга Сергеева