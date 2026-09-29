В Саратове пройдет концерт «Дыхание музыки», посвященный педагогу Татьяне Кан

2 октября 2026 года в 18:00 состоится концерт «Дыхание музыки».

Этот особенный вечер, наполненный красотой камерно-инструментальной музыки, посвящен Татьяне Иосифовне Кан — педагогу, заслуженной артистке РФ, профессору.

В программе — камерно-инструментальные произведения русских и зарубежных композиторов.

Исполнителями станут выпускники разных лет класса заслуженной артистки РФ, профессора Татьяны Иосифовны Кан: О. Соломатина, Е. Ланина, Ю. Литвиненко, А. Суднева, Н. Корепина, М. Садритдинова, Э. Зорина, Н. Ковалик, О. Донник, А. Старостина, Л. Моисеева, О. Бажанова, В. Мишле, А. Долженко, Т. Сосонюк, М. Бадалян, Ю. Петрова, А. Соломатин, Н. Бобырь, А. Шевцова, В. Шевцов, Д. Тупицын, О. Юдина, Е. Ларионычева, И. Губанов, Н. Васильева, М. Соловьева, О. Марьенко.

Концерт ведут доцент Ольга Соломатина и кандидат искусствоведения, доцент Эвелина Зорина.

Ольга Сергеева