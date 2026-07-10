Горожан напугали прыгающие в воду с саратовского моста подростки

В Балакове подростки прыгают с моста в воду.

В паблике «Типичный Балаково!» опубликовали видео, где несколько подростков стоят на опорах моста, предположительно, у микрорайона 4Б, и прыгают в воду. Автор возмутился: «А потом мы видим посты об утонувших».

Комментарии разделились: одни вспомнили детство и ностальгию, другие поддержали автора.

Тем временем сотрудники ГО и ЧС вместе с инспекторами ГИМС и полицией провели рейд на пляжах 1-го и 7-го микрорайонов и в запрещённых для купания местах. Проведены беседы с более чем 50 взрослыми и детьми, роздано 100 памяток.

Напомним, с начала лета в регионе утонули трое детей: 11-летняя девочка и мальчики 13 и 14 лет. Власти призывают родителей усилить контроль за детьми у воды.

Ольга Сергеева