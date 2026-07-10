Перенос контейнеров на время ремонта на коммуникациях – необходимая мера

Традиционно в теплое время года в Саратове и других городах области проводятся работы по ремонту на коммуникациях, замене асфальтового покрытия во дворах и на дорогах общего пользования.

В связи с этим спецтехника мусоровывозящих компаний всё чаще не может проехать к контейнерным площадкам.

Специалисты саратовского регоператора регулярно фиксируют адреса мест накопления ТКО, к которым проезд заблокирован из-за работ на городских коммуникациях. Это приводит к существенному переполнению контейнеров и захламлению площадок. Кроме этого, мусоровывозящая техника вынуждена совершать повторные рейсы к таким местам накопления в ожидании свободного подъезда, что приводит к смещению выстроенного графика вывоза отходов.

Чтобы избежать переполнения емкостей и обеспечить чистоту на площадках, их собственникам необходимо организовать перенос баков на время проведения ремонтных работ. Это позволит экипажам мусоровывозящих компаний обеспечивать вывоз ТКО в соответствии с графиком.

Напоминаем, в соответствии с нормами СанПиН места накопления ТКО должны иметь постоянные свободные подъездные пути. Обязанность по обеспечению беспрепятственного проезда в соответствии с действующим законодательством возложена на собственника места накопления ТКО (управляющие компании или органы местного самоуправления).

Саратовский регоператор призывает всех участников сферы обращения с ТКО действовать согласованно и слаженно. Это позволит избежать перенакопления отходов на контейнерных площадках и сохранить чистоту на прилегающих территориях.