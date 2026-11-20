Житель Пугачева оштрафован за фиктивную инвалидность.

В Саратовской области осудили 56-летнего жителя Пугачева за аферу с выплатами по инвалидности. По данным региональной прокуратуры, в 2012 году мужчина подал в Пенсионный фонд недостоверные документы об инвалидности и около пяти лет незаконно получал соцвыплаты — всего 630 тыс. рублей.

Проверка показала, что инвалидности у него не было. Возбудили дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Суд назначил штраф 250 тыс. рублей, а похищенные деньги мужчина вернул в бюджет.