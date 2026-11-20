В Госдуме при втором чтении бюджета Саратовская область одобрила 73 млн рублей на очистку русла Медведицы в Петровске.

До 2027 года регион завершит проектно-сметную документацию и госэкспертизу для рек Правобережья и Заволжья. Дноуглубление и удаление ила запланированы на Аткаре (защита Аткарска от паводков), Большом Узене (водоснабжение засушливых территорий), Малом Узене (возобновление течения и родников), Еруслане (очистка дна и завалов) и малых реках левобережья Волги.

Ранее работы успешно выполнены на Хопре в Балашове и Медведице в Петровском и Аткарском районах. Цель программы — защита людей и инфраструктуры от паводков и стабильный водозабор для жителей и сельского хозяйства.