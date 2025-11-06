Горожанин указал на дефект ограды сквера Первой учительницы в Саратове

В Саратове местный житель обратил внимание на проблемы с благоустройством в сквере Первой учительницы.

В социальных сетях он опубликовал фотографии, где видны шатающиеся участки забора, раскопанный асфальт и строительные отходы, которые, по его словам, остаются на месте уже четыре месяца.

«Почему такая красота, и мелкая недоделка портит всю картину?» — задался вопросом горожанин.

На жалобу оперативно откликнулась администрация Волжского района, пообещавшая провести осмотр территории в ближайшее время для устранения выявленных недостатков.

Напомним, что старинная чугунная решетка в сквере после его благоустройства в этом году была утрачена. Вместо нее появился недорогой забор, который установили с дефектами.

Наталья Мерайеф