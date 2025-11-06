На ОМС в Саратовской области в 2026 году власти направят 49 млрд рублей

Бюджет территориального фонда ОМС Саратовской области на 2026 год утвержден в размере 49,3 млрд рублей.

Основой финансирования станут поступления из федерального фонда ОМС, превышающие 49 млрд рублей.

Подушевой норматив увеличится с 21 080 до 22 924 рублей. В бюджете предусмотрено 1,6 млрд рублей на лечение саратовцев в других регионах и 509 млн рублей — на пациентов из иных субъектов РФ, получающих медицинскую помощь в Саратовской области.

Планируется, что в 2027 году бюджет ТФОМС составит 56 млрд рублей, а в 2028 году — 60,1 млрд рублей.

Ольга Сергеева