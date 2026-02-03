Госдолг Саратовской области к 2026 году вырос на 900 млн

Государственный долг Саратовской области приблизился к 45 млрд рублей.

По данным Министерства финансов, государственный долг Саратовской области на начало 2026 года составляет 44,74 млрд рублей. За декабрь показатель увеличился на 900 млн рублей.

Вся сумма долга представляет собой кредиты, полученные из федерального бюджета. Задолженности по коммерческим кредитам или ценным бумагам у региона нет.

Параллельно растёт и задолженность муниципальных образований, которая не входит в структуру госдолга. К 1 января она достигла 16,7 млрд рублей, увеличившись за месяц на 1,6 млрд. Из этой суммы 7,7 млрд составляют бюджетные кредиты, а 8,9 млрд — банковские займы.

Напомним, что в 2025 году федеральный центр дважды списывал часть долга области: сначала на 7,5 млрд рублей, а затем ещё на 4,81 млрд. В конце января появилась информация о планах региона привлечь новый кредит на 10 млрд рублей.

Ольга Сергеева