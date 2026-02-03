Саратовские спасатели не стремились к покупке катера определенной марки в целях безопасности

Бывший начальник водолазной службы в суде отрицает вину по делу о закупке катера.

На заседании Октябрьского районного суда Саратова 3 февраля бывший руководитель водолазной службы Дмитрий Илларионов заявил о своей невиновности в деле о превышении полномочий при покупке спасательного катера T-Rex 40. По его словам, все действия были направлены на безопасность жителей области.

Илларионов, работавший в службе спасения с 2022 по 2024 год, пояснил, что участвовал в разработке технического задания как специалист, но не имел опыта в госзакупках. Он утверждает, что задача заключалась в поиске любого современного судна, подходящего для спасательных работ, а не конкретно модели T-Rex 40.

«Я понимаю про маломерные суда, но в процедурах закупок не разбирался. Мы были бы рады любому катеру, который соответствовал бы требованиям», — заявил он в суде. По его мнению, старая техника службы была изношена и не обеспечивала необходимой безопасности.

Илларионов и его бывший начальник, экс-глава службы спасения Павел Кориков, обвиняются по статье о превышении должностных полномочий. Приобретённый катер в настоящее время используется для аварийно-спасательных операций.

Ольга Сергеева