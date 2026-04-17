Госстройнадзор подключится к контролю за ремонтом ДК в Альшанке

Депутат Госдумы Николай Панков в своём канале МАХ рассказал о том, как решается проблема, поднятая жителями села Альшанка Екатериновского района.

«Как обещал, провёл встречу в областном Минстрое. По проблеме ремонта ДК села Альшанка Екатериновского района.

Когда встречались на объекте, работы там не велись. Несмотря на будний день. Сельчане справедливо волнуются за свой Дом культуры. Будем разбираться вместе.

Есть вопросы по качеству используемых материалов. С участием министра, стройконтроля, Госстройнадзора обсудили технические решения. Те, что необходимы для качественного завершения ремонта. Хорошо, что у заказчика и подрядчика общая цель — сделать для людей современный и комфортный Дом культуры.

Скажу, подрядчик признает, что допустил ошибку, когда укладывали лаги. Обещал, что заново вскроет пол и все исправит. Отмечу, не во всём вина подрядчика. Есть замечания и к проекту.

Договорились, что Госстройнадзор подключится к контролю за работами. В ближайшее время специалисты выедут на объект. Важно чтобы график и качество соблюдались. Дом культуры ремонтируется за бюджетные деньги, и спрос за него будет строгий. Он должен много лет служить людям», — подчеркнул Николай Панков.