Профессионалы и любители бега из Саратовской области примут участие в «Космическом полумарафоне» в Самаре

19 апреля на дистанцию XI «Космического полумарафона» в Самаре выйдут более 4,5 тысячи бегунов. Это рекордное количество участников за всю историю первого легкоатлетического старта региона — на 21% больше, чем в 2025 году.

Среди них самыми активными участниками из других городов стали жители Москвы, Ульяновска, Бузулука, Казани и Саратова. Наибольшим интересом пользуются дистанции 3 и 10 км. Партнером масштабного забега выступает банк ВТБ.

«»Космический полумарафон», партнером которого выступает ВТБ, — первый легкоатлетический старт сезона для региона. Для многих участников это возможность проверить свои силы, зарядиться энергией соревнований и активно провести время с близкими. Наша команда также будет участвовать в забеге — на старт выйдет около 70 сотрудников. Уверен, наш пример вдохновит еще больше людей заняться спортом», — отметил управляющий ВТБ в Самарской области – вице-президент Максим Папков.

«Рост числа участников до 4,5 тысяч и закрытие слотов за неделю до старта — объективные маркеры того, что «Космический полумарафон» стал событием федерального масштаба. Люди все больше ценят качественные, семейные старты с проработанной атмосферой. В этом сезоне мы впервые дополнили медали участников отделяемыми значками «Я просто космос»: медаль остается дома, а символ забега можно носить с собой каждый день. Это наш ответ запросу бегового сообщества — быть на связи с событием дольше, чем один день. Отдельно отмечу поддержку ВТБ: участие крупного банка позволяет делать старт доступнее, а тот факт, что десятки сотрудников ВТБ выходят на трассу, — лучший пример настоящего партнерства, а не формального спонсорства», — прокомментировал основатель «Космического полумарафона» и серии стартов «Волгамэн» Антон Сирота.

18 апреля, в преддверии полумарафона, в парке имени Ю. Гагарина пройдет «Космический фан-ран». Разминку перед забегом проведет известный российский марафонец из Саратовской области Олег Григорьев. На финише фан-рана бегунов ждут подарки от спортивной команды ВТБ.

«Космический полумарафон» проводится при поддержке министерства спорта Самарской области, администрации города и Самарской областной федерации легкой атлетики. Организатор — АНО «Волгамэн». ВТБ выступает партнером мероприятия, разделяя ценности движения, доступности спорта и единения людей.

Справка: «Космический полумарафон» состоится в Самаре 19 апреля. Это первый массовый легкоатлетический старт этого сезона в Самарской области. В 2026 году он пройдет в 11-ый раз. В прошлом году на старт вышли более 3,7 тыс. человек. По итогам 2025 года лучшее время полумарафона среди мужчин – 1 час 12 минут 10 секунд – показал Алексей Ширшов, среди женщин – 1 час 21 минута 4 секунды – Любовь Добровольская. Трасса проложена вдоль набережной Волги и историческому центру Самары. Регистрация открыта до 17 апреля на сайте RussiaRunning.