Гостиницу с клиентами у Волги под Саратовом оценили в 30 миллионов рублей

Гостиничный комплекс на берегу Волги выставлен на продажу в Энгельсском районе.

В дачном поселке близ села Малая Тополевка (СНТ «Ладья») продается готовый гостиничный бизнес.

Объект включает:

— Три жилых дома

— Баню из натурального сруба

— Служебное помещение для персонала

— Парковку на 10 машиномест

— Летние бассейны

— Несколько беседок с мангальными зонами

Как указано в объявлении, комплекс успешно работает уже 4 года и имеет постоянную клиентуру. «Все номера в настоящее время заняты», — отмечает продавец.

Цена объекта составляет 30 миллионов рублей. По заверению владельца, инвестиции могут окупиться за 10 лет.