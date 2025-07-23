Гостиницу с клиентами у Волги под Саратовом оценили в 30 миллионов рублей

Гостиничный комплекс на берегу Волги выставлен на продажу в Энгельсском районе.
В дачном поселке близ села Малая Тополевка (СНТ «Ладья») продается готовый гостиничный бизнес.
Объект включает:
— Три жилых дома
— Баню из натурального сруба
— Служебное помещение для персонала
— Парковку на 10 машиномест
— Летние бассейны
— Несколько беседок с мангальными зонами
Как указано в объявлении, комплекс успешно работает уже 4 года и имеет постоянную клиентуру. «Все номера в настоящее время заняты», — отмечает продавец.
Цена объекта составляет 30 миллионов рублей. По заверению владельца, инвестиции могут окупиться за 10 лет.