Почти 40% отравившихся спиртосодержащими жидкостями саратовцев скончались

В Саратовской области за первое полугодие 2024 года зарегистрировано 233 случая отравления спиртосодержащей продукцией, из них 98 (39,9%) случаев с летальным исходом.

Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Сравнивая с аналогичным периодом прошлого года, отмечается снижение показателей:

количество отравлений уменьшилось на 22,3%,

смертность снизилась на 27,4%.

Структура отравлений выглядит следующим образом:

88% случаев связаны с употреблением этилового спирта,

70,4% пострадавших — мужчины, 29,6% — женщины.

Особое внимание вызывают 4 случая отравления суррогатами алкоголя (без смертельных исходов) и 24 случая отравления спиртосодержащими жидкостями непищевого назначения (11 из них с летальным исходом).

Отмечается, что в большинстве случаев источник приобретения опасных веществ установить не удалось. В первом квартале текущего года было зафиксировано 108 отравлений, 49 из которых закончились смертью.