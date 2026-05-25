Государственный концерт‑экзамен пройдёт в Саратовской консерватории

1 июня 2026 года в 19:00 в Большом зале Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова состоится государственный концерт‑экзамен.

Испытание будут держать ассистенты‑стажёры кафедры специального фортепиано по специальности «Орган».

Зрители смогут оценить мастерство молодых музыкантов и насладиться выдающимися произведениями органной музыки в исполнении талантливых исполнителей.

Программа концерта:

I отделение (Эльдар Абдураманов, класс доцента О. Ю. Кийовски):

Д. Букстехуде. Прелюдия fis‑moll, BuxWV 146;

И. С. Бах. Прелюдия и фуга e‑moll, BWV 548;

А. К. Глазунов. Фантазия g‑moll, соч. 110;

М. Регер. Фантазия и фуга d‑moll, op. 135b;

О. Мессиан. «Transports de joie d’une âme devant la gloire du Christ qui est la sienne» из цикла «L’Ascension».

II отделение (Дарья Сидорова, класс доцента Н. В. Гольфарб):

И. С. Бах. Прелюдия и фуга Es‑dur, BWV 552;

Ф. Лист. Вариации на тему «Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen»;

Ж. Гийю. Токката, ор. 9;

Н. Хаким. «Бахорама».

Консерватория приглашает всех любителей классической и органной музыки на это значимое музыкальное событие.

Ольга Сергеева