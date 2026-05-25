«Ситиматик» с волонтёрами вывез почти 3 кубометра отходов с берега Волги

На одном из пляжей Энгельса 22 мая прошла акция «Вода России» — часть национального проекта «Экологическое благополучие».

Волонтёры присоединились к масштабной экологической инициативе и очистили берег Волги от мусора: пластиковых бутылок, алюминиевых банок, полиэтиленовых пакетов и различных упаковок.

Поддержку мероприятию оказал саратовский филиал компании «Ситиматик»: регоператор вывез около трёх кубометров собранных отходов на Энгельсский мусоросортировочный комплекс. Там из общей массы отберут полезные фракции вторичных материальных ресурсов — в дальнейшем их отправят на переработку.

Акция «Вода России», которая проводится с 2014 года, объединяет миллионы участников из 89 регионов страны. Саратовский филиал «Ситиматик» традиционно участвует в экологических инициативах: компания считает поддержку социально значимых мероприятий одним из приоритетов своей работы — это помогает улучшать экологическую обстановку и воспитывать бережное отношение к природе у жителей региона.

Ольга Сергеева