Госуслуги напомнили саратовцам, как получить онлайн-выписку с ИНН ребенка

ИНН присваивается ребёнку автоматически при регистрации рождения в ЗАГС.

Данные передаются в ФНС без участия родителей. Узнать номер можно в личном кабинете на «Госуслугах» (раздел «Семья и дети») или на сайте ФНС через сервис «Узнай свой ИНН».

Если ИНН не присвоен автоматически (актуально для родившихся с 2019 года), его можно оформить через «Госуслуги» — заявление подаёт родитель со своей подтверждённой учётной записи. Услуга бесплатна, занимает до 20 рабочих дней, выписка придёт в личный кабинет. Также ИНН оформляют при личном визите в МФЦ или налоговую.

До 14 лет все действия выполняет родитель, с 14 лет подросток может подать заявление самостоятельно при наличии паспорта и подтверждённой учётной записи на «Госуслугах».