В Саратовской области дети-сироты могут получить вместо квартиры выплату на покупку жилья

Детям-сиротам Саратовской области компенсируют покупку жилья: как получить сертификат.

Жилищный сертификат доступен с 18 лет. Размер выплаты рассчитывается по средней норме площади (37 кв. м) и средней рыночной стоимости квадратного метра в регионе. Потратить средства можно на квартиру, дом или его часть с земельным участком.

Для получения выплаты нужно подать заявление в министерство строительства и ЖКХ области лично или по почте, приложив паспорт и справки об отсутствии психических заболеваний, алкогольной и наркотической зависимости.

Подробную консультацию можно получить по телефону: 8(8452) 74-44-59.