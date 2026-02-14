Госуслуги рассказали саратовцам о долгах и онлайн сервисе исполнительных производств

На Госуслугах обновили сервис проверки долгов: теперь можно пробить не только себя, но и партнёров.

Жителям Саратовской области рассказали о новом функционале портала — теперь данные об исполнительных производствах можно получить мгновенно. Сервис позволяет узнать о задолженностях по кредитам, штрафам и алиментам — как своих, так и других граждан или компаний.

Проверка помогает избежать ареста имущества и неожиданного запрета на выезд за границу. А ещё — пригодится бизнесу: перед сделкой можно оценить финансовую благонадёжность партнёра.

Как проверить:

— себя — достаточно авторизоваться и зайти в раздел;

— другого человека — ввести ФИО, дату рождения и регион;

— организацию — найти по названию или ИНН.

Система выдаст подробный отчёт: сумма долга, номер производства и контакты пристава. Всё прозрачно, можно сразу оплатить.

Инструмент особенно пригодится тем, кто планирует крупные покупки или поездки за рубеж.

Алиса Эай