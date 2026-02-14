Замок у горпарка Саратова заметно упал в цене

В Саратове подешевел «дом-замок» у Городского парка, но при этом остался дорогим.

Необычный особняк в 3-м Вакуровском проезде, построенный в 2006 году, снова выставили на продажу. Площадь здания — почти 700 квадратов, высота — до шести этажей. Участок всего 6 соток, но все коммуникации подведены: газ, свет, вода.

В 2022 году хозяин просил за него 43 миллиона рублей и предлагал продажу поквартирно. Сегодня цена упала до 25 миллионов — почти вдвое. Автор объявления отмечает: замок можно переделать под офис, гостиницу или кафе, а ещё есть возможность расширить площадь на 560 «квадратов».

Сейчас квадратный метр здесь стоит чуть больше 36 тысяч рублей.

Ольга Сергеева