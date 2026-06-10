Госуслуги рассказали саратовцам всё о введении самозапрета на получение банковских кредитов

Портал «Госуслуги» разъяснил жителям Саратовской области правила оформления самозапрета на кредитование.

Данная функция служит надежной защитой граждан от мошеннических действий и импульсивных финансовых решений. Ограничение полностью распространяется на потребительские займы, микрозаймы и оформление кредитных карт. При этом ипотека, автокредиты и образовательные ссуды под запрет не попадают.

Пользователи могут выбрать как полный запрет на любые кредиты, так и частичный вариант. Допускается ограничение по типу организации (банки или микрофинансовые организации) или по способу оформления (дистанционно).

Снимать и заново устанавливать эту защитную услугу через личный кабинет можно бесплатно неограниченное количество раз.

Ольга Сергеева