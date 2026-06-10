В Саратовской области может существенно увеличиться плата за содержание жилья в МКД

В мае 2026 года в Государственную Думу был внесен законопроект, который предлагает изменить существующий порядок расчета платы за обслуживание многоквартирных домов.

Инициатива, выдвинутая заксобранием Вологодской области и сенатором Евгением Богомазовым, направлена на то, чтобы возложить ответственность за установление минимального размера платы за содержание жилья на региональные власти.

В настоящее время размер платы за содержание жилья определяется на общем собрании собственников помещений в МКД с учетом предложений управляющей организации. Собственники имеют возможность корректировать предложенный размер в сторону снижения, что иногда приводит к недофинансированию необходимых работ по обслуживанию домов.

Законопроект предлагает дополнить Жилищный кодекс РФ нормой, согласно которой регионы будут устанавливать минимальный размер платы за содержание жилья. Это должно гарантировать выполнение минимально необходимого перечня работ и услуг, обеспечивающих безопасное и исправное состояние зданий.

Некоторые специалисты предупреждают, что нововведения могут привести к росту тарифов. Если методика расчета не будет учитывать технические характеристики конкретных домов, это может вызвать судебные споры и проблемы с финансированием. Кроме того, существует вероятность, что честно рассчитанная минимальная плата окажется значительно выше текущих тарифов, что потребует политической воли со стороны региональных властей.

Законопроект был зарегистрирован в Госдуме 16 мая 2026 года и направлен в Комитет Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству для дальнейшего рассмотрения. На данный момент мнение Правительства РФ о данном законопроекте пока не представлено.

Ольга Сергеева