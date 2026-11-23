Как выгодно спланировать отпуск в 2027 году: графики утвердят до начала года.

Работодатели должны утвердить графики отпусков не позднее чем за две недели до начала 2027 года. Ежегодный оплачиваемый отпуск — не менее 28 календарных дней; его можно делить по соглашению с работодателем, но одна часть должна быть не менее 14 дней.

При фиксированном доходе отпуск лучше брать в месяцы с наибольшим числом рабочих дней — март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). Для продления отдыха отпуск можно присоединять к праздникам: например, 9–12 марта, 15–18 июня, 4–7 мая или 1–3 ноября. Расчёты актуальны для пятидневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье.