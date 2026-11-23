Госдолг Саратовской области уменьшился до 41,96 млрд рублей

По данным Минфина РФ на 1 ноября, государственный долг Саратовской области составил 41 млрд 962,5 млн рублей. Вся сумма приходится на бюджетные кредиты, коммерческих заимствований у региона нет. За месяц долг сократился на 2,7 млрд рублей, до этого он не менялся три месяца.

При этом долг муниципалитетов области растёт и достиг 18 млрд 897 млн рублей, из которых 15,5 млрд — коммерческие кредиты. В июле федеральный центр простил региону 2 млрд рублей, а 17 ноября списал ещё 902 млн.

Напомним, Саратовская область входит в топ-3 регионов России по размеру муниципального долга — при том что сам регион полностью отказался от коммерческих заимствований.