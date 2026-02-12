Градозащитники оценили обновленный туристический маршрут в Энгельсе

Члены Градозащитного общественного совета при Саратовской областной Думе совершили выездную инспекцию в Энгельсе.

Эксперты — архитекторы и краеведы — познакомились с обновленным маршрутом «Энгельс-трек» и прогулялись по историческому центру бывшего Покровска. Об этом в своем ТГ-канале сообщил глава района Максим Леонов.

Особое внимание участников привлекли новые арт-объекты. В сквере имени Шнитке они осмотрели «Музыкальные часы», а также панораму «Колесо истории», которая воссоздает облик старого города конца XIX — начала XX века. В ходе осмотра музеев, стел и памятников архитектуры специалисты обсудили перспективы развития исторических локаций.

«Архитектурный облик города напрямую влияет на его туристическую привлекательность», — подчеркнули участники совета.

Отдельно градозащитники остановились у полюбившихся горожанам скульптур бычков. Члены совета отметили, что местные жители проявляют к ним особую заботу: в зимние холода фигуры «утеплили» шарфами и другой теплой одеждой.

Напомним, модернизация маршрута стала возможной благодаря национальному проекту «Туризм и гостеприимство», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным.

Работа совета продолжилась на площадке администрации, где прошло совещание по вопросам сохранения объектов культурного наследия.

Ольга Сергеева