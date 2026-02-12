Саратовские школьники сразились в управлении дронами

Юные инженеры Саратовской области поборолись за звание лучших пилотов дронов.

В региональном центре «Галактика64» прошли захватывающие соревнования по управлению и программированию беспилотных летательных аппаратов. Мероприятие состоялось в рамках регионального этапа Интеллектуальной Олимпиады среди школьников Приволжского федерального округа. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Школьники региона продемонстрировали не только виртуозное пилотирование дронов, но и глубокие знания в области программирования современных летательных систем. Юные инженеры впечатлили жюри высоким уровнем подготовки, технической смекалкой и искренним интересом к передовым технологиям.

По итогам напряженной борьбы определилась команда-победитель. Именно ей предстоит защищать честь Саратовской области на окружном этапе Олимпиады, который пройдет с 11 по 13 марта 2026 года в Перми.

Интеллектуальная Олимпиада ПФО проводится под патронатом полномочного представителя президента РФ в округе Игоря Комарова и уже стала важной площадкой для выявления юных талантов в сфере высоких технологий.

Ольга Сергеева