График социальных выплат и пенсий саратовцам в августе изменится из-за выходных

Соцфонд изменил график выплат пенсий и пособий в августе.

Региональное отделение Социального фонда по Саратовской области перенесло даты доставки некоторых выплат в связи с тем, что часть дней приходится на выходные.

Новый график следующий:

— пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих родителей — 7 августа (вместо 8-го);

— пенсии, запланированные на 16 августа, — 14 августа;

— единовременные пособия неработающим родителям — 3 августа;

— материнский капитал и выплата на ребёнка военнослужащего — 5 августа.

Пенсии с датами 4 и 21 августа доставят без изменений. Зачисление через банки происходит в течение рабочего дня.

График почтовых доставок остаётся прежним — уточнить дату визита почтальона можно в своём отделении связи.

Ольга Сергеева