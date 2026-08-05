Сегодня в Саратовской области открывается сезон охоты с собаками на пернатую дичь

В среду, 5 августа, в регионе стартовал сезон охоты на боровую, степную и полевую дичь с охотничьими собаками.

Сезон продлится до 1 января. Об этом сообщает комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

Охота разрешена на серую куропатку, перепела, вяхиря и вальдшнепа. Выслеживать дичь можно только с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами и спаниелями при наличии документов о происхождении.

В комитете напомнили об основных правилах: с одной собакой могут охотиться не более трёх человек. У каждого должны быть охотничий билет, разрешение на добычу, документы на оружие, а для закреплённых угодий — путевка.

Разрешения можно получить лично в комитете, по почте или через портал «Госуслуги». С 14 июля уже выдано 2258 разрешений, из которых 1568 оформлены онлайн.

Нормы добычи: перепел — до 12 особей в сутки, серая куропатка — до четырёх. По другим видам лимиты не установлены.

Продолжается также сезон охоты на болотно-луговую дичь. А с 22 августа откроется охота на водоплавающую дичь — как с собаками, так и без них.

Ольга Сергеева