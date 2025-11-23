График выплат январских пенсий россиян изменится в связи с новогодними праздниками

В декабре 2025 года пенсии будут выплачиваться по особому графику.

В связи с новогодними праздниками выплата январских пенсий в 2025 году будет произведена досрочно в декабре. Как сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, основные выплаты пройдут с 25 по 29 декабря, а в некоторых регионах — уже с 24 декабря.

Пенсионеры получат проиндексированные на 7,6% выплаты автоматически — средства поступят на карты до 30 декабря, почтовой доставкой — с 26 по 30 декабря. Для уточнения даты выплаты рекомендуется обращаться в личный кабинет СФР или на Госуслуги.

Ольга Сергеева