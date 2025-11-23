Операторы связи сообщили об ограничении мобильного интернета из-за мер безопасности

Российские операторы связи уведомляют абонентов о возможных временных ограничениях мобильного интернета в целях безопасности.

При этом сервисы из «белого списка» останутся доступными.

В перечень вошли ключевые цифровые платформы: VK, «Одноклассники», Госуслуги, Яндекс-сервисы, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сайты госорганов и банков, а также популярные такси-сервисы и навигаторы. Обычная голосовая связь и СМС продолжают работать без изменений.

Отдельно Минцифры сообщает о введении 24-часового периода ожидания для сим-карт, вернувшихся из-за рубежа, для подтверждения легитимности их использования.

Ольга Сергеева