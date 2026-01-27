Грантовый фонд Саратовской области за 5 лет превысил 216 миллионов рублей

За пять лет (2021-2025 гг.) общий объём грантового фонда для некоммерческих организаций в Саратовской области превысил 216 миллионов рублей.

Об этом сообщили на заседании комитета по информационной политике областной думы. За этот период на конкурсной основе было привлечено 108 миллионов рублей региональных средств, остальная сумма — федеральные гранты.

С 2020 года в регионе прошли независимую оценку 249 социальных проектов. В число лидеров вошли такие инициативы, как «Доноры Поволжья» и «Партнерское наставничество — вектор развития донора крови», вошедшие в топ-100 лучших проектов России по версии Фонда президентских грантов.

Особого внимания заслуживает проект «Донорство крови как стиль жизни», который значительно превысил запланированные показатели. Вместо 1000 студентов в 10 вузах проект охватил 3900 участников, провёл 25 мероприятий в 17 учебных заведениях и привлёк внимание к теме донорства более 21 тысячи человек.

Поддержка социальных инициатив позволяет реализовывать значимые для общества проекты при активном участии граждан, некоммерческих организаций и органов власти.

Ольга Сергеева